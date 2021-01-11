Міська влада підтримала жителів Старобільська, які протестують проти підвищення тарифів

Мер Старобільська Яна Літвінова погодила можливі спільні дії з мешканцями міста після того, як вони вийшли на стихійний мітинг протесту проти нових тарифів на комунальні послуги.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Старобільської міської ради.

«Яна Літвінова разом з групою активних громадян обговорили можливі спільні дії, які можуть вплинути на подальший розвиток подій. Зокрема, на підтримку ініціативи громадян виконком міської ради допоможе скласти лист від імені жителів Старобільщини на адресу органів влади вищого рівня з проханням переглянути непомірні тарифи на комунальні послуги. Міська рада підтримує ініціативу людей та надасть допомогу в організації збору підписів», - ідеться в повідомленні.

Вчора на центральній площі міста зібралися кілька десятків старобільчан, щоб висловити своє невдоволення високими тарифами на комунальні послуги. Зібрання було по суті стихійним, оскільки ніхто з присутніх не взяв на себе відповідальність за його проведення, за його результатами не прийнято жодного спільного рішення. Все ж в продовження акції група мітингувальників зранку понеділка, 11 січня, звернулася до міського голови з пропозицією спільного вирішення питання.

Також міський голова Літвінова на найближчій сесії міськради хоче звернутися до депутатів з пропозицією підписати клопотання, яке буде направлене до Кабінету Міністрів, Верховної Ради і таким чином приверне увагу законодавців та виконавців законів країни на кричущу проблему: неможливість населенням оплачувати спожиті комунальні послуги за сьогоднішніми високими тарифами.

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Хоча тарифоутворення на електроенергію та газ не є сферою відповідальності місцевих органів влади, міська рада Старобільська зацікавлена у тому, щоб люди сплачували справедливу ціну за отримані послуги.