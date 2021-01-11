У Полтавській ОДА пообіцяли донести позицію громади щодо тарифів на газ до керівників держави

При формуванні тарифів для газорозподільчих компаній Полтавщини НКРЕКП дослухалася до пропозицій Полтавської обласної держадміністрації і зробила ціни нижчими, ніж планувалося.

Про це голова ОДА Олег Синєгубов написав у своєму Телеграм-каналі, повідомляє Укрінформ.

За його словами, у постановах Національної комісіїї, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для газорозподільних підприємств Полтавщини тарифи були знижені: для ПрАТ «Гадячгаз» – на 7,5%, АТ «Лубнигаз» – на 8%, АТ «Полтавагаз» – на 7% і ПрАТ «Кременчукгаз» – на 9,4%.

Синєгубов відзначив, що обласна держадміністрація завжди готова до конструктивного діалогу, щоб вирішувати ті чи інші проблеми жителів регіону.

"Ми й надалі готові чути громади, працювати з ініціативними групами, щоб сформувати позицію і донести її до вищого керівництва держави. Однак тільки в умовах конструктивної роботи й цивілізованих підходів", - зауважив голова ОДА.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні біля будівлі Полтавської ОДА відбулася акція протесту за участі кількасот осіб проти підвищення цін на комунальні послуги.

З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв'язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Житомирщині.