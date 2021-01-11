У Харкові під час локдауну працював фуд-трак на новорічному ярмарку

У Харкові не склали протокол на фуд-трак Meat Zone, який єдиний не припинив роботу в зоні новорічного ярмарку на площі Свободи.

Цей факт підтвердили у відділі комунікації поліції Харківської області, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Ні. Протоколу немає», - зазначили в поліції.

Відео та фото працюючого фуд-траку Meat Zone у неділю, 10 січня, викладали в Телеграмі очевидці, при цьому видно, що торгівля триває, є черга, а за 10 метрів від торгової точки стоїть поліцейська машина та співробітник поліції. Решта торгових точок новорічного ярмарку закрилися з введенням локдауну. Харків’яни в мережах обурювалися, чому комусь можна працювати, а решті довелося закритися.

Увечері того ж дня на сторінці Meat Zone в Фейсбуці з’явилося вибачення. «Сьогодні відбулася серйозна розмова з Ігорем Тереховим (секретар Харківської міськради, в.о. мера Харкова, - ред.) Розуміємо свою помилку та просимо пробачення – закон для всіх єдиний. Під час карантину ми не працюємо», - йшлося в повідомленні.

Мережу Meat Zone харківські ЗМІ пов’язуть із пасинком померлого мера Харкова Геннадія Кернеса Родіоном Гайсинським. Він анонсував відкриття м’ясного магазину цієї мережі в своєму Інстаграмі, а власне на відкритті в березні 2019 року був присутній згаданий Ігор Терехов, який тоді обіймав посаду першого заступника міського голови.

У поліції повідомили, що з початку введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів поліцейські виявили 158 правопорушень

«26 протоколів складені відносно керівників та працівників суб’єктів господарювання та інших фізичних осіб, 107 – за фактом перебування громадян без засобів індивідуального захисту в громадських будинках, спорудах, 25 – перебування громадян без маски у громадському транспорті», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, у кіоску по вул. Валентинівській продавали лотерейні квитки, а на ринку «Барабашово» працювали кілька господарських магазинів, у Шевченківському районі працівники поліції виявили не закриті бар по вул. Сумській та ресторан на пр. Незалежності. Відносно порушників поліцейські склали адміністративні протоколи.

Як повідомлялося, на Харківщині зареєстровано 72665 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 60283 хворих одужало, 1182 – померло.

В Україні станом на 11 січня лабораторно підтвердили 1 119 314 випадків COVID-19, з них за добу – 4 288.

В Україні з 8 до 24 січня діють посиленні карантинні обмеження.