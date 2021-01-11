Тарифні протести: на Буковині та Прикарпатті люди перекрили дороги

У Чернівецькій області обурені підняттям тарифів на комунальні послуги люди перекрили одразу дві траси національного значення - біля Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Чернівецької області.

"Близько 30 людей перекрили трасу національного значення у селі Оршівці, що на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей. Люди невдоволені підвищенням тарифів на комунальні послуги. З тієї ж причини перекрили іншу трасу національного значення у селі Атаки, що на межі Чернівецької та Хмельницької областей", - повідомили у патрульній поліції.

За словами поліцейських, протестувальники не пропускають жоден вид транспорту. На дорогах утворилися великі затори.

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На місці пікетів працюють співробітники поліції, які слідкують за дотриманням порядку та за можливості відводять транспорт об'їзними шляхами.

Також в Івано-Франківську біля будівлі Івано-Франківськгазу понад півсотні людей вимагали зниження тарифів на газ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила учасниця акції протесту Наталія Біланів для ТРК «Суспільне-Карпати».

«Ми зібралися вимагати біля газконтори зниження тарифів. Влітку я оплачувала 2,95. Чому в три з половиною рази на зимовий період підвищили тарифи? Нехай нам пояснять, чи це наш український газ, та з чим пов'язане підвищення. Ми повинні висловити протест надавачам послуг, владі, яка має це контролювати та узгоджувати з мешканцями», - сказала Біланів.

Фото: Facebook/Іван Шкрумида

Вона стверджує, що надавачі послуг з людьми не спілкуються, а просто надсилають платіжки вже з високими тарифами.

За інформацією місцевих ЗМІ, учасники протесту хотіли зустрітись із керівництвом «Івано-Франківськгаз» . Утім, їм повідомили, що на місці нікого немає. Відтак, протестувальники планують проводити свої акції щопонеділка.

Водночас, за повідомленням видання «Галицькі Гроші», проти підвищення комунальних тарифів на Прикарпатті на протест також вийшли мешканці Долини, які перекрили в’їзд у місто. Зазначається, що так само перекрили дорогу і в селі Голинь, біля Калуша.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

Фото: Нацполіція