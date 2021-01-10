На Київщині за добу - 406 випадків коронавірусу

На Київщині на COVID-19 за минулу добу захворіли 406 осіб, із них 16 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

"Захворювання на коронавірус виявили в 406 жителів Київщини. Нові випадки COVID-19 зареєстрували в 16 дітей.

Також коронавірусом інфікувались 390 дорослих", - зазначається у повідомленні.

З числа інфікованих, яких виявили минулої доби, 387 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні вдома. Решта 19 пацієнтів перебувають на стаціонарі в госпітальних базах.

Минулої доби одужали від коронавірусу 554 жителі Київщини, дві жінки померли.

З початку епідемії у Київській області зафіксували 63 335 випадків захворювання на COVID-19. Із числа інфікованих уже одужали 41 607 жителів, серед яких 2 421 дитина.

Померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, 1019 хворих.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 9 січня, в Україні зафіксували 5 011 нових випадків COVID-19, з них летальних - 99.