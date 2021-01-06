Різдво в Україні буде з «плюсом», дощем та мокрим снігом

В Україні у четвер, 7 січня, очікується дощ, місцями з мокрим снігом, у центральних, Житомирській та Київській областях місцями значні опади.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«7 січня хмарно. Вночі у західних областях, вдень в Україні дощ, місцями з мокрим снігом, у центральних, Житомирській та Київській областях місцями значні опади. Вночі та вранці в більшості областей туман», - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, з переходом на західний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби 0-5° тепла, у південній частині вдень 7-12° тепла.

У Києві та Київській області в ніч на Різдво буде без опадів, вдень дощ з переходом у мокрий сніг. Вночі та вранці туман.

Температура вночі у столиці 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла; по області вночі та вдень 0-5° тепла.

Упродовж 8-9 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається хмарна погода з опадами у більшості областей. Зокрема, 8 січня вночі у північних, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та східних областях помірний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, місцями значні опади; вдень у північно-східних областях та на крайньому півдні країни помірні опади; на решті території без опадів. На дорогах північних та східних областей ожеледиця.

9 січня вночі у південній та східній частині мокрий сніг та дощ, вдень у південно-східних областях помірні, місцями значні опади; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, 8 січня в Україні, крім західних областей, 9 січня на півдні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8 січня від 2° морозу до 3° тепла, 9 січня 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-6° тепла.

В Карпатах без опадів, температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

У столичному регіоні 8-9 січня без опадів, лише вночі 8 січня помірні, місцями значні опади (переважно у вигляді мокрого снігу), подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, 8 січня місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі 9 січня 1-6° морозу).

У наступні два дні, 10-11 січня, синоптики обіцяють в Україні без істотних опадів, лише 10 січня вночі у східних, 11 січня у південних областях, в Карпатах і на Закарпатті невеликий сніг, на півдні з дощем.

Температура вночі та вдень 1-7° морозу, вдень на Закарпатті, центральних та південних областях від 2° морозу до 4° тепла.

У Києві 10-11 січня буде сухо, температура вночі та вдень 1-6° морозу.

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Згідно з орієнтовним прогнозом на 12-16 січня, в Україні очікується зниження температури повітря.

Зокрема, 12 січня температура вночі та вдень 1-7° морозу, 13 січня на півночі та північному сході, 14-16 січня в Україні вночі 9-15° морозу, вдень 4-10° морозу (на Закарпатті та крайньому півдні вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу).

Крім того, 13-15 січня у південних, південно-східних та східних областях, 16 січня у західних та північних областях очікується сніг, на решті території без опадів.