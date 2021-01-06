У Рівному через аварію електромережі зупинилися всі тролейбуси

Третю годину поспіль через аварію на електромережі на усіх маршрутах Рівного зупинено рух тролейбусів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби міської ради.

«Сьогодні по місту Рівне тимчасово припинено рух громадського транспорту (тролейбусів) внаслідок пошкодження електрокабелю», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз працівники Рівнеобленерго ліквідовують пошкодження.

Про орієнтовне завершення аварійних робіт не повідомляється.

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Як повідомлялося, нині у Рівному на 12-ти маршрутах працюють до 80 тролейбусів. Довжина контактної мережі – майже 70 км, кабельних мереж – понад 30 км. У місті діє близько десятка силових електропідстанцій.

Фото: rivnerada.gov.ua