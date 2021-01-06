На Дніпропетровщині поліція розслідує загибель двох підлітків
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Вчора ввечері поліцейські виявили багі та тіла двох підлітків у річці Мокра Сура. Проводиться розслідування. Призначені експертизи для встановлення всіх обставин трагедії", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
У поліції імен загиблих підлітків не називають.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, 5 січня неподалік Дніпра 16-річні хлопець із дівчиною каталися на багі, впали в річку і потонули.
Попередньо, діти хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Багі перекинувся і підлітки потонули попри невелику глибину: вони були пристебнуті і не змогли вибратися.