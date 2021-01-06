На Дніпропетровщині поліція розслідує загибель двох підлітків

На Дніпропетровщині поліція встановлює обставини загибелі двох підлітків поблизу села Новоолександрівка Дніпровського району.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Вчора ввечері поліцейські виявили багі та тіла двох підлітків у річці Мокра Сура. Проводиться розслідування. Призначені експертизи для встановлення всіх обставин трагедії", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У поліції імен загиблих підлітків не називають.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, 5 січня неподалік Дніпра 16-річні хлопець із дівчиною каталися на багі, впали в річку і потонули.

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Попередньо, діти хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Багі перекинувся і підлітки потонули попри невелику глибину: вони були пристебнуті і не змогли вибратися.