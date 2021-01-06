На Миколаївщині зафіксовано спалах АЧС

У Баштанському районі Миколаївської області зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС) – загинуло 9 тварин.

По це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Баштанської ОТГ.

«4 січня 2021 року надійшло повідомлення про загибель дев’яти голів свиней віком від 4 місяців до 2 років, які належать Виноградівському психоневрологічному інтернату Баштанського району... При дослідженні відібраних проб патологічного (біологічного) матеріалу в Миколаївській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби встановлено діагноз – африканська чума свиней (АЧС)», - йдеться у повідомленні.

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Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Баштанській райдержадміністрації на засіданні 5 січня затвердила план заходів з ліквідації спалаху АЧС, визначила межі епізоотичного осередку та зон захисту й нагляду.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня було зафіксовано перший у 2020 році випадок африканської чуми свиней на території Миколаївської області – у Новоодеському районі.