Укрпошта запустила послугу поповнення банківської картки

У понад 3000 автоматизованих відділеннях національного поштового оператора "Укрпошта", що обладнані платіжними терміналами, відтепер можна поповнити картку будь-якого українського банку платіжних систем VISA та Mastercard.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Укрпошта продовжує вдосконалювати фінансові сервіси та вводити нові послуги залежно від запиту клієнтів. Відтепер у поштових відділеннях можна поповнити банківську картку.

"Послуга є особливо затребуваною у тих населених пунктах, де банки закрили свої відділення, у людей залишились картки, зокрема, і кредитні, які потрібно погасити. А Укрпошта готова надавати свою інфраструктуру для цього. Не потрібно витрачати час на пошук банку чи терміналу. Наші клієнти можуть принести готівку у поштовий офіс і з допомогою оператора поповнити свою картку або картку іншої людини за індивідуальним 16-значним номером. Послуга буде доступна у комп’ютеризованих відділеннях компанії з POS-терміналам", – розповів заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Тарифи Укрпошти на поповнення готівки є нижчими, ніж у середньому у фінансових установах. Зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію. Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки.

Поповнити готівковою можна картку з будь-якою технологією – безконтактну, з чипом чи магнітною стрічкою.