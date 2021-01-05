З боржниками Павлоградводоканалу вестиме перемовини колекторська компанія

"Українська колекторська агенція" перемогла у тендері КП "Павлоградводоканал", запросивши за свої послуги 485 тис. грн при ціновій пропозиції замовника у 998,1 тис грн.

Як передає Укрінформ, відповідні результати тендеру оприлюднені в системі електронних торгів ProZorro.

Згідно з оголошенням, зазначена колекторська компанія протягом 2021 року вестиме перемовини з клієнтами - боржниками Павлоградводоканалу. Зокрема, надсилатиме їм повідомлення, листи, здійснюватиме телефонні дзвінки тощо.

Серед іншого, передбачається проведення зустрічей колекторів з клієнтами Павлоградводоканалу, а також - аналіз майнового стану власників особових рахунків. Згідно з умовами тендеру, колектори мають самостійно розробити алгоритм для спілкування з боржниками.

Вартість послуг колекторів становитиме 485 тис. грн при ціновій пропозиції замовника понад 998,1 тис грн (з ПДВ).

Сума заборгованості по особових рахунках, яка підлягає стягненню, становить близько 4,990 млн грн.

У тендері брали участь 5 колекторських компаній. У ході торгів "Українська колекторська агенція" запропонувала найнижчу ціну - 748 тис. грн, яку в ході тендеру знизила майже вдвічі.

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Павлоградводоканал є комунальним підприємством, там працюють 358 робітників. На балансі підприємства знаходяться: 248 км водопровідних мереж; 2 водопровідні насосні станції; 4 підвищувальні насосні станції; 18 свердловин для нецентралізованого питного водопостачання; 263 км каналізаційних мереж; 21 каналізаційна насосна станція; очисні споруди.