Багатодітну матір Катерину Терлецьку, яка на сьомому місяці вагітності потрапила до лікарні з коронавірусом та тотальним ураженням легень, виписали з Клінічної лікарні швидкої меддопомоги м.Львова.

Про це Клінічна лікарня швидкої допомоги Львова повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Ми виписали нашу пацієнтку Катрусю Терлецьку, матір шести дітей, яка потрапила до нас із Covid-19 та понад 90% враження легень! 15 діб вона боролась за життя, перебуваючи на штучній вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії, а згодом продовжувала лікування в нашому Центрі терапії» , - йдеться в повідомлені.

Медики називають подолання жінкою недуги різдвяним дивом.

У Львові виписали з лікарні багатодітну матір, у якої COVID-19 уразив 90% легень / Фото: Роман Балук

Як повідомлялось, 6 грудня пацієнтку на 7 місяці вагітності Катерину перевели до львівської Клінічної лікарні швидкої допомоги з іншого медичного закладу із понад 90% враження легень у критичному стані. У зв'язку з тими ознаками, які підтвердилися на КТ, – тотальне ураження легенів, тяжкий респіраторний дистрес легенів, тромбоемболія легенів та показники крові, які свідчили про наростаючу дихальну недостатність, і кисню не вистачає ані жінці, ані плоду – їй провели кесарів розтин.

Два тижні пацієнтка провела у медикаментозному сні та на апараті ШВЛ із найважчими параметрами штучно-вентиляційної терапії. Але сьогодні, як кажуть лікарі, з майже 95% тотального враження легень залишилась стадія фіброзування. Жінка поборола хворобу.

На Катерину ще чекає довготривале лікування та реабілітація, проте на Різдво вона вже буде з сім’єю і вперше побачить свою новонароджену доньку – Даринку. Дівчинка, що народилася з коронавірусом, зараз має негативний ПЛР, але й надалі перебуває у стабільно тяжкому стані в обласній лікарні.

Зустрічали Катерину її чоловік, львівський священнослужитель УГКЦ Петро Терлецький, а також їхні діти, які вперше за довгий час обняли свою маму.