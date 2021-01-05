На Одещині затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку за розбій.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

32-річний іноземець слідував в Україну через автомобільний пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області.

Під час заходів прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу з вимогою про арешт і подальшу екстрадицію.

Виявилося, що чоловіка вже більш як два роки розшукували правоохоронні органи Румунії з метою притягнення до кримінальної відповідальності за розбій, підробку документів та незаконне перетинання державного кордону.

Прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу в Києві. Зловмисника передали співробітникам Національної поліції України.

Фото: ДПСУ