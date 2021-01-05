Харківщина закупила 980 кисневих концентраторів, розрахованих на два потоки, і тепер усі відведені для лікування пацієнтів з коронавірусом ліжка в лікарнях регіону забезпечені киснем.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух, передає кореспондент Укрінформу.

Харківщина закупила 980 кисневих концентраторів / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

«Ми отримали чергову партію кисневих концентраторів - це 980 штук, - які розраховані на два потоки, тобто можуть забезпечити киснем двох хворих одночасно. Якщо ми матимемо знову хвилю захворюваності, ці концентратори на 100% забезпечать киснем всі ліжка, які визначені для надання допомоги хворим на COVID-19», - сказав Пастух.

Концентратори доставлять у всі районні лікарні області та заклади обласного підпорядкування, розташовані в Харкові.

За словами Пастуха, концентратори придбали коштом субвенції, що надійшла двома траншами та призначалася для закупівлі обладнання та проведення кисневих трас, - загалом це 135 млн грн.

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За даними Харківської ОДА, щоденно в опорних лікарнях області зайнято від 1500 до 1600 ліжок для пацієнтів з COVID-19 (загалом визначено близько 4 тис. місць).

Як повідомлялося, на Харківщині за добу коронавірус підтверджено у 313 осіб. Загалом в області зареєстровано 70 656 випадків СOVID-19, зокрема 58 071 хворий одужав, 1132 людини померли.

Станом на 5 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 083 585 випадків зараження коронавірусом, з них 5334 за добу.