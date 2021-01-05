На Київщині за добу від COVID-19 одужали 819 осіб, захворіли 267

За минулу добу захворювання на COVID-19 виявили в 267 жителів Київщини. Нові випадки COVID– 19 зареєстрували в 11 дітей та 256 дорослих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА у Фейсбуці.

"З числа інфікованих, яких виявили минулої доби, 254 особи перебувають на амбулаторному лікуванні вдома. Ще 13 пацієнтів знаходиться на стаціонарі в госпітальних базах", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби зафіксували одужання від коронавірусу в 819 жителів Київщини.

Упродовж минулої доби надійшло сім нових повідомлень про летальні випадки, пов’язані з коронавірусом.

Померли п’ятеро чоловіків віком від 54 до 78 років із м. Біла Церква, с. Вільна Тарасівка та с. Поправка Білоцерківського району, смт. Гребінки Васильківського району та м. Кагарлик. Також померли дві жінки віком 74 і 76 років із с. Озерна Білоцерківського району та м. Тетіїв.

Загалом у Київській області зафіксували 61 109 випадків захворювання на коронавірус. Із числа інфікованих уже одужали 38 037 жителів, серед яких 2 225 дітей.

При цьому померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, 986 хворих.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 січня лабораторно підтверджені 1 083 585 випадків COVID-19, із них за добу – 5 334.