На Донеччині без води залишаються п’ять населених пунктів

На Донеччині п’ять населених пунктів через порив на водогоні 4 січня залишаються без водопостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 07 год. 5 січня бригадами КП «Компанія «Вода Донбасу» продовжуються роботи з відновлення водопостачання”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 4 січня стався порив на водогоні (діаметром 900 мм) Горлівка-Торецьк, унаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів (м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тис. мешканців).

Читайте також: Частина окупованого Сімферополя залишилась без води

Для забезпечення роботи котелень створено запас води.