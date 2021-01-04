Прифронтовий Торецьк залишився без води через аварію

У Донецькій області прифронтовий Торецьк та прилеглі населені пункти залишилися без водопостачання через порив на водогоні «Горлівка-Торецьк» діаметром 900 мм.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

Аварійно-відновлювальні бригади регіонального управління з експлуатації каналу обстежують водовід з боку тимчасово окупованої Горлівки. Пошук можливих пошкоджень можна буде розпочати після отримання погодження (частина водоводу «Горлівка-Торецьк» розташована у «сірій» зоні).

Припинено централізоване водопостачання населення Торецька (28 336 жителів), Залізного (2 899 жителів), смт Північне (5 768 жителів), смт Південне (750 жителів) і частково с. Щербинівка (170 жителів).

В ОДА нагадали, що Торецьк має 2 резервуари питної води по 5 тис. кубометрів кожен, з’єднані між собою. У резервуарах залишилось 2,1 тис. кубометрів питної води (залишковий об’єм, який неможливо подати по водомережі, становить 2 тис. кубометрів).

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Теплопостачання населення не припинене.

В ОДА запевнили, що від Головного управління ДСНС у Донецькій області за необхідністю буде здійснюватися підвіз води до населення, котелень та об’єктів критичної інфраструктури. Здійснюється моніторинг ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, у Донецькій області 3 січня було відновлене водопостачання прифронтової Авдіївки, припинене у новорічну ніч через знеструмлення Донецької фільтрувальної станції.