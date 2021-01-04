Центрвиборчком зобов'язав ТВК на Одещині належно провести повторні вибори

ЦВК зобов'язала Кароліно-Бугазьку сільську ТВК на Одещині забезпечити прийом документів для реєстрації кандидатів у депутати та на посаду сільського голови на повторних виборах.

Як передає Укрінформ, про цеповідомляє Управління комунікації Секретаріату ЦВК.

Під час засідання Комісія розглянула дві скарги, у яких субʼєкти звернення просили, зокрема, визнати протиправною бездіяльність Кароліно-Бугазької сільської ТВК Білгород-Дністровського району Одеської області щодо належного проведення процесу повторних виборів депутатів сільської ради в багатомандатних округах №1-5, 7 та сільського голови, призначених нею на 7 лютого 2021 року. А також – скасувати постанови цієї комісії від 27 жовтня 2020 року щодо визнання обраними депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та сільського голови.

Комісія задовольнила скаргу частково, визнавши протиправною бездіяльність вказаної сільської ТВК щодо невідкриття спеціального рахунку для внесення грошової застави кандидатами в депутати сільради й на посаду сільського голови та нерозміщення реквізитів у визначений законодавством спосіб. А також – щодо неорганізації ТВК прийому документів для реєстрації кандидатів.

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Кароліно-Бугазьку сільську ТВК зобовʼязано невідкладно відкрити відповідний спеціальний рахунок, розмістити його реквізити у визначений законодавством спосіб та передати їх до Комісії для розміщення на її офіційному сайті. А також організувати та забезпечити прийом документів для реєстрації кандидатів у депутати та на посаду сільського голови.

Окрім того, Комісія звернулася до Національної поліції щодо перевірки викладених у скарзі й постанові ЦВК фактів та в разі виявлення підстав - вжиття заходів реагування згідно із законодавством.

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Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня 2020 року відбулися місцеві вибори. У селі Кароліно-Бугазі було призначено повторні вибори - до сільради та сільського голови - на 7 лютого 2021 року.