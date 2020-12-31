У Кременчуці потонули двоє дітей

У м. Кременчук Полтавської області на річці Сухий Кагамлик потонуло 2 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Зазначається, що до Служби порятунку «101» 31 грудня о 14:20 надійшло повідомлення, що в м. Кременчук поблизу берега річки Сухий Кагамлик під кригу провалилося двоє дітей віком близько 10 років. Для проведення пошукових робіт було направлено водолазно-рятувальне відділення ДСНС у Полтавській області.

О 14:40 тіло однієї дитини було піднято на поверхню, о 15:22 піднято тіло і другої дитини.

Від ДСНС для проведення робіт залучалося 10 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.