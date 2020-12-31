ЦВК встановила результати виборів на Київщині та Полтавщині

Центральна виборча комісія здійснила повноваження територіальних виборчих комісій і встановила результати виборів Гостомельської селищної ради на Київщині та Пришибського сільського голови на Полтавщині.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Члени ЦВК цілий день (30 грудня - ред.) встановлювали результати голосування з виборів Пришибського сільського голови (Полтавська область) та результати виборів депутатів Гостомельської селищної ради (Київська область)", - ідеться в повідомленні.

За даними ЦВК, головою Пришибської сільської ради стала Городянко В.І, а до Гостомельської селищної ради обрано 26 депутатів.

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Як повідомлялося, ЦВК 29 грудня ухвалила рішення здійснити повноваження територіальних виборчих комісій і встановити результати виборів Гостомельської селищної ради та Пришибського сільського голови.

ЦВК також достроково припинила повноваження Пришибської сільської ТВК і Гостомельської селищної ТВК.