Пожежі на Харківщині: область виплатила постраждалим від 10 до 200 тисяч

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації.

«Суми, які отримали постраждалі, склали від 10 до 200 тисяч гривень. Розмір виплат встановлювався місцевою комісією з питань надання матеріальної допомоги, виходячи з поданих постраждалими заяв. З кожним із постраждалих ми зв’язалися - і отримали підтвердження того, що кошти їм надійшли», - уточнив директор департаменту Юрій Шпарага.

Зазначається, що серед тих, хто отримав допомогу, – люди, які не мали документів про право власності на втрачене житло, а тому не могли отримати відповідну допомогу від держави. Також виплати отримали громадяни, в яких постраждало нежитлове майно. Загалом матеріальну допомогу з обласного бюджету отримали 22 особи. Загальна сума виплат склала близько 2,4 млн грн.

Рішення про виділення відповідних коштів було ухвалено під час сесії обласної ради 24 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня жителі села Гороб'ївка пікетували облдержадміністрацію, бо не отримали обіцяної компенсації з держбюджету за втрачене майно.

Раніше у Дворічанській РДА зазначали, що лише 11 жителів села мають право власності на будинки, що згоріли. Загалом, за даними місцевої влади, від масштабної пожежі постраждали 39 родин, з них 25 втратили будинки, а у 14-ти згоріли господарчі будівлі.

28 листопада уряд виділив 3,3 млн грн для допомоги родинам, які постраждали від пожежі на Харківщині.

Масштабна лісова пожежа на території Дворічанського району Харківської області виникла 2 вересня. Через вітер вогонь перекинувся на територію населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка, де було повністю зруйновано 25 житлових будинків.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.