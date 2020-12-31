У Вінниці проїзд у громадському транспорті на новорічно-різдвяні свята буде безкоштовним

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Департаменті в справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Це вже багаторічна міська традиція – на новорічні та різдвяні свята влаштовувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Не сплачуватимуть пасажири за проїзд у трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах «Вінницької транспортної компанії», - повідомили у департаменті.

Тут зазначили, що у ці дні валідатори у транспорті будуть відключені.

Безкоштовним для вінничан і гостей міста проїзд буде і 7 січня, на Різдво.