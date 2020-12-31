Вінниччина прощається із померлим у зоні ООС бійцем

Вінниччина у четвер, 31 грудня, прощається із померлим у зоні операції Об’єднаних сил бійцем Вадимом Єфременюком.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила волонтерка Олена Верлан-Кульшенко.

«Зовсім молодий хлопець, 1998 року народження. Сьогодні зранку вінничани прощаються з ним, а о 13.00 відбудеться похорон», - поінформувала Верлан-Кульшенко.

За її словами, Вадима Єфременюка поховають на кладовищі в селі Коло-Михайлівка поблизу Вінниці.

Як повідомили в департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, 22-річний Вадим Єфременюк помер 29 грудня в зоні проведення ООС, «обставини його смерті уточнюються».

Військовослужбовець проживав у м. Вінниці. Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра.

За даними ОДА, загалом у ході проведення антитерористичної операції та під час здійснення заходів Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на Донбасі загинув 161 боєць із Вінниччини, померли від ран і хвороб 75 учасників бойових дій, безвісти зникли – 2 земляки.