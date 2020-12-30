У львівській лікарні відкрили надсучасну вірусологічну лабораторію

У міській клінічній лікарні швидкої допомоги Львова відкрилась надсучасна лабораторія, де максимально швидко проводять дослідження усіх видів інфекцій, зокрема COVID-19 методом ПЛР.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«Лабораторія сертифікована, повністю обладнана, сьогодні ми перейшли у наше приміщення, яке робили швидкими темпами — близько 4 місяців. Маємо ще отримати обладнання від Міністерства охорони здоров’я, яке допоможе швидше робити аналізи. Ця лабораторія буде робити всі вірусологічні аналізи, а також всі обстеження у процесі підготовки до трансплантацій",— сказав директор лікарні Олег Самчук.

За його словами, це одна з перших лабораторій з таким рівнем захисту, де зроблено все за світовими зразками щодо безпеки й оснащення.

«Це обладнання ми купили ще на початку цього року, і воно працювало у приміщенні Держпродспоживслужби. Зараз ремонт завершений, обладнання повністю змонтоване, тому люди, які будуть потребувати швидкого і якісного тесту, зможуть тут це зробити», - заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами мера, для лабораторії за кошти міста закупили унікальне для Львова обладнання. Це перші три системи автоматичного виділення нуклеїнових кислот та ампліфікації експертного класу, які дають можливість у декілька разів пришвидшувати отримання результатів аналізів. Невдовзі планують проводити вкрай важливі дослідження для новоствореного Центру трансплантації - визначення HLA-сумісності донора та реципієнта, а також інші генетичні дослідження, спрямовані на розшифровку інформації, що міститься у ДНК людини, особливості її організму та схильності до спадкових хвороб, у тому числі онкології.

В міській комунальній лікарні Львова створили надсучасну вірусологічну лабораторію / Фото: Роман Балук, Львівська міська рада

Послугами лабораторії безкоштовно зможуть користуватися хворі на COVID-19, яким робитимуть ПЛР-аналізи, а також хворі у невідкладних станах та ургентних ситуаціях. Також безоплатними будуть аналізи і для тих пацієнтів, яким робитимуть трансплантації. Усі інші планові обстеження виконуватимуть на платній основі.

На ремонт у приміщенні лабораторії скеровано 3,2 млн грн, обладнання і реактиви придбано на суму 4 млн грн. Також очікуються 6 млн грн субвенції з державного бюджету на додаткове обладнання.