Зеленський на Франківщині представив нового голову ОДА
Глава держави також подякував за роботу попередньому очільнику ОДА, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
«Я вас вітаю і бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб вам вдалося показати результати людям», – звернувся Президент до нового голови Івано-Франківської облдержадміністрації.
У свою чергу Андрій Бойчук зазначив, що ця посада є для нього великою відповідальністю.
«З першого дня налагоджуємо внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування. Я зацікавлений працювати з кожним очільником громади, села, селища, міста, району над проблемними питаннями», – запевнив він.
Водночас міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов нагадав, що у 2020 році в Україні був побудований фундамент децентралізації, сформована конфігурація об'єднаних територіальних громад. Він відзначив, що в результаті укрупнення в Україні тепер 136 районів замість 490, зокрема шість – на Івано-Франківщині.
«Багато чого було зроблено в рамках реалізації програми «Велике будівництво» в Івано-Франківській області, але цього ще недостатньо. Плани на 2021 рік більш амбітні. Це програма, яка діє не на папері, а вже поліпшує життя мільйонам українців», – зауважив Чернишов.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 26 грудня призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.
Фото: www.president.gov.ua