Зеленський на Франківщині представив нового голову ОДА

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області зустрівся з адміністративно-господарським активом регіону та представив нового голову обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.

Глава держави також подякував за роботу попередньому очільнику ОДА, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

«Я вас вітаю і бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб вам вдалося показати результати людям», – звернувся Президент до нового голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

У свою чергу Андрій Бойчук зазначив, що ця посада є для нього великою відповідальністю.

«З першого дня налагоджуємо внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування. Я зацікавлений працювати з кожним очільником громади, села, селища, міста, району над проблемними питаннями», – запевнив він.

Водночас міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов нагадав, що у 2020 році в Україні був побудований фундамент децентралізації, сформована конфігурація об'єднаних територіальних громад. Він відзначив, що в результаті укрупнення в Україні тепер 136 районів замість 490, зокрема шість – на Івано-Франківщині.

«Багато чого було зроблено в рамках реалізації програми «Велике будівництво» в Івано-Франківській області, але цього ще недостатньо. Плани на 2021 рік більш амбітні. Це програма, яка діє не на папері, а вже поліпшує життя мільйонам українців», – зауважив Чернишов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 26 грудня призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

Фото: www.president.gov.ua