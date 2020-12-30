Зеленський прибув на Прикарпаття

Зеленський прибув на Прикарпаття

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.

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Планується, що глава держави зустрінеться з адміністративно-господарським активом регіону та заслухає доповідь голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 26 грудня призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

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