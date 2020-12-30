У Києві та шести областях - найвищі COVID-показники

Станом на 30 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Запорізький, Миколаївській, Черкаській, Київській, Одеській, Чернігівській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 571 на 100 тис. населення за останні 14 днів, у Миколаївській області - 515,5, у Черкаській області - 496,5, у Київській області - 476,7, в Одеській області - 447,3, у Чернігівській області - 436,3, у Києві - 505,2.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні становить 329,9 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів - 38,3% станом на 29 грудня.

У Києві цей показник становить 46,8% на 29 грудня.

Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок - у Миколаївській області (60,6%).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу виявлено 7986 нових випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 045 348 осіб.