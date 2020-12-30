Медсестрі з Чернігівщини, яка отримала інвалідність через COVID-19, виплатили понад 630 тисяч

Медичній сестрі з Чернігівщини, яка стала інвалідом унаслідок захворювання на COVID-19, Фонд соціального страхування України виплатив понад 630 тис. грн одноразової допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ФССУ.

"Фонд соціального страхування України профінансував одноразову страхову виплату у розмірі 630 тисяч 600 гривень для медичної сестри з Чернігівської області. Медичній працівниці було встановлено III групу інвалідності, що настала внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що допомогу було профінансовано за рахунок державного бюджету відповідно до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". На рахунок медсестри кошти надійдуть упродовж кількох банківських днів.

Станом на сьогодні ФССУ виплатив уже 9 таких допомог медпрацівникам, які стали інвалідами внаслідок перенесення коронавірусної хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував, що медпрацівнику, в разі професійного захворювання на коронавірус, належать виплати у розмірі до 630 тис. грн в залежності від ступеня втрати працездатності, або якщо була встановлена інвалідність. Також передбачені кошти, які виплачуються сім'ям загиблих медпрацівників, - 1 млн 576 тис. грн.