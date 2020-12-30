Наркотики, розбої та викрадання людей: на Дніпропетровщині впіймали банду

Слідчі Дніпропетровської області ліквідували злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на вчиненні тяжких злочинів, серед яких - озброєні розбійні напади, позбавлення людей волі на території області.

Про це інформує поліція Дніпропетровщини, передає Укрінформ.

«Поліцейські слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області встановили, що 34-річний житель Нікополя на початку 2020 року створив злочинну організацію, підібрав людей та чітко розподілив між ними ролі. До складу групи входило до п’ятнадцяти мешканців Нікополя, троє з яких раніше притягалися до кримінальної відповідальності та мали злочинний досвід», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина учасників займалася збутом наркотиків, інші входили до так званого «силового блоку» - викрадали людей з метою вимагання грошей. За попередньою інформацією, щомісячний обіг заборонених речовин становив майже 6 млн грн.

Тож за місцями мешкання членів групи відбулися 17 обшуків, у ході яких правоохоронці виявили зброю, гранати, наркотики і гроші, отримані злочинним шляхом. Наразі шість чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПКУ. Уточнюється, що двоє учасників групи вже були раніше затримані та перебувають в установі відбування покарань.

Слідчі заходи відбулися за участі працівників СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтями, передбаченими ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 187 (Розбій) , ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

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Окрім цього, як зазначається, організатор групи понесе відповідальність за ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) ККУ, а інші зловмисники – за участь у злочинній організації.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, на Київщині правоохоронці затримали членів злочинної групи, на рахунку яких – розбійні напади і викрадення людей.

Фото: Нацполіція