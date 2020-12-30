Наркотики, розбої та викрадання людей: на Дніпропетровщині впіймали банду
Про це інформує поліція Дніпропетровщини, передає Укрінформ.
«Поліцейські слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області встановили, що 34-річний житель Нікополя на початку 2020 року створив злочинну організацію, підібрав людей та чітко розподілив між ними ролі. До складу групи входило до п’ятнадцяти мешканців Нікополя, троє з яких раніше притягалися до кримінальної відповідальності та мали злочинний досвід», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що частина учасників займалася збутом наркотиків, інші входили до так званого «силового блоку» - викрадали людей з метою вимагання грошей. За попередньою інформацією, щомісячний обіг заборонених речовин становив майже 6 млн грн.
Тож за місцями мешкання членів групи відбулися 17 обшуків, у ході яких правоохоронці виявили зброю, гранати, наркотики і гроші, отримані злочинним шляхом. Наразі шість чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПКУ. Уточнюється, що двоє учасників групи вже були раніше затримані та перебувають в установі відбування покарань.
Слідчі заходи відбулися за участі працівників СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтями, передбаченими ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 187 (Розбій) , ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.
Окрім цього, як зазначається, організатор групи понесе відповідальність за ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) ККУ, а інші зловмисники – за участь у злочинній організації.
Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, на Київщині правоохоронці затримали членів злочинної групи, на рахунку яких – розбійні напади і викрадення людей.
Фото: Нацполіція