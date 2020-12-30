Президент звільнив голову Черкаської ОДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.
Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.
"Звільнити Сергійчука Сергія Івановича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.
Іншим указом Президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Черкаської ОДА на Віктора Гусака.
Згідно з інформацією на сайті ОДА, Віктор Гусак обіймає посаду заступника голови Черкаської облдержадміністрації.
Як повідомлялося, Сергій Сергійчук був призначений на посаду голови Черкаської ОДА у серпні 2020 року.