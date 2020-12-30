Президент звільнив голову Черкаської ОДА

Президент звільнив голову Черкаської ОДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Сергійчука Сергія Івановича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.

Іншим указом Президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Черкаської ОДА на Віктора Гусака.

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Згідно з інформацією на сайті ОДА, Віктор Гусак обіймає посаду заступника голови Черкаської облдержадміністрації.

Як повідомлялося, Сергій Сергійчук був призначений на посаду голови Черкаської ОДА у серпні 2020 року.

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