У Вінниці відкрилася вулична виставка «Забуті жертви Другої світової війни»

У Вінниці відкрилася виставка про «незручних» жертв Другої світової війни - 1800 пацієнтів місцевої психіатричної лікарні та військовополонених Шталагу 329.

Про це на презентації виставки повідомила кураторка проєкту Таїса Гайда, передає кореспондент Укрінформу.

«Хоча Друга світова війна закінчилася 75 років тому, ще не всі крапки над «і» розставлено. Зокрема, досі залишалися забутими жертви, які за радянських часів були «незручними» для режиму, зокрема, знищені 1800 пацієнтів Вінницької психіатричної лікарні та військовополонених вінницького Шталагу 329. Ми більше трьох років збирали документи в українських, американських та німецьких архівах, віднаходили свідків та унікальні фото у приватних колекціях, щоб розповісти про цю сторінку історії, яка залишалась малодослідженою навіть серед фахівців», - повідомила Гайда.

За її словами, громадським активістам та історикам удалося зібрати унікальні відомості й матеріали, які лягли в основу вуличної виставки «Забуті жертви Другої світової війни». Вона складається з 16 інформаційних стендів, які розповідають про долі людей, знищених через «непридатність». Працюватиме експозиція упродовж місяця на площі біля Вінницького обласного муздрамтеатру.

Як розповіла Гайда, про трагічну долю 1800 пацієнтів вінницької психлікарні вона дізналася перебуваючи в одному з берлінських музеїв. І вже згодом разом з однодумцями з’ясувала подробиці тих подій у повному архіві психіатричної лікарні часів окупації, який дивом зберігся.

«Ми з’ясували, що забутими є не тільки пацієнти психіатричної лікарні, а й військовополонені зі Шталагу 329. Тоді вирішили об’єднати ці дві теми і розповісти історію людей, про яких незручно було говорити, які фактично стали забутими жертвами Другої світової війни», - сказала Гайда.

Таким чином, виставка має два блоки. Один розповідає про вбивство у період окупації пацієнтів з ментальними вадами, другий - про шпиталь для військовополонених зі Шталагу 329, в якому в різні періоди утримувалось від 10 до 20 тис. в’язнів.

Читайте також: У Вінниці відкрили оновлений музей Голокосту

Це перша в країні виставка, яка розповідає про знищення психічнохворих у період Другої світової війни. Її створено у співпраці ГО «Народний Майдан Вінниччини» та «Німецька молодь в Європі» землі Рейнланд-Пфальц за грантової підтримки німецького фонду EVZ («Пам’ять, відповідальність, майбутнє»).

Фото: Антоніна Мніх, Укрінформ