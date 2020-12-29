У Нікополі відкрили сучасну дитячу лікарню

У Нікополі (Дніпропетровська область) на проспекті Трубників відкрили сучасну дитячу лікарню. Під медзаклад обласним та державним коштом реконструювали колишню амбулаторію.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

“Мешканці Нікополя десятки років мріяли про окрему дитячу лікарню. Батькам доводилося ходити з малечею по різних корпусах та відділеннях, розкиданих ледь не по всьому місту. Реконструкцію провели, аби вирішити цю проблему. Будівлю старої поліклініки перебудували майже наново. Після демонтажу залишалися одні стіни, та й ті додатково укріплювали. Відсьогодні оновлений медзаклад відкриває свої двері для маленьких нікопольчан та пацієнтів з району. В реконструйованому корпусі – кваліфіковані фахівці, затишні палати, новітнє обладнання", – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Зокрема, на першому поверсі лікарні розмістилось консультативно-діагностичне відділення з власною лабораторією та централізоване стерилізаційне відділення. За зміну тут зможуть прийняти понад 200 пацієнтів. Поверхом вище – стаціонар на 30 ліжок та палата інтенсивної терапії. Третій поверх – адміністративний. Там актова зала і кімната телемедицини.

Як розповіла медична директорка лікарні Олена Полякова, тепер вся педіатрія зосереджена на одній території, також у лікарні зможуть проводити операції "одного дня".

Врахували й потреби людей з інвалідністю. Для них встановили підйомник, скрізь зробили позначки штифтом Брайля, поклали тактильну плитку. На вході в лікарню – пандус з системою відтавання льоду. Така ж система на даху і в водостоках, тому взимку бурульок на будівлі не буде.

Техніку, меблі, іграшки, великий набір медичного обладнання для поліклініки, лабораторії та стаціонару придбали місцевим коштом. У кожну палату закупили функціональні ліжка, тумби, шафи, телевізори, холодильники, римські штори з веселим візерунком.

Державний фонд регіонального розвитку виділив кошти на цифровий рентген-апарат. Його вже встановили та налаштували.

Територію поряд з будівлею перетворили на справжній мініпарк. Виклали з тротуарної плитки доріжки, провели освітлення, встановили лавки, посадили декоративні кущі та дерева, постелили рулонний газон. Прикрасить лікарняні будні встановлений на подвір’ї дитячий майданчик з гойдалками і каруселями.

Медичну інфраструктуру у регіоні розвивають і за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Зокрема, на Дніпропетровщині вже реконструюють 13 приймальних відділень в опорних лікарнях.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту "Велике будівництво" було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: adm.dp.gov.ua