У Чернігові зупинилися всі тролейбуси через обмерзання дротів

Через обмерзання дротів контактної мережі, спричинене дощем та сильним крижаним вітром, у Чернігові зупинилися всі тролейбуси.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нових тролейбусах автоматика вимикалася відразу, а машини старого зразка частково змогли виїхати, проте, через якийсь час зупинилися. Товщина льоду - понад 2-3 мм”, - сказав на нараді у міській раді начальник Чернігівського тролейбусного управління Руслан Ємець.

Коли рух тролейбусів відновлять, у ЧТУ не знають, оскільки обмерзлими весь день залишаються як дроти, так і дерева. До того ж знову іде дощ.

Проїхавши місто з одного кінця в інший, кореспондент агентства не побачила на вулицях жодного тролейбуса, навіть на кінцевій зупинці одного з маршрутів.

У Чернігові через обледеніння дротів стоять усі тролейбуси / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

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Чернігівці пересуваються пішки, автобусами і маршрутками, які через форс-мажорні обставини не відмовляються брати навіть стоячих пасажирів. На тротуарах у Чернігові сьогодні теж ожеледиця.