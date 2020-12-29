Первомайськвугілля, де вчора загинув гірник, лише на третину забезпечене саморятівниками

Державне підприємство «Первомайськвугілля» на Луганщині забезпечено приладами індивідуального захисту лише на 35 відсотків від потреби.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Держпідприємство «Первомайськвугілля», де вчора внаслідок обвалу загинув гірник, стабільно серед лідерів з дефіциту засобів індивідуального захисту. Станом на 1 грудня ДП «Первомайськвугілля» забезпечене саморятівниками на 35%, ДП «Торецьквугілля» - 45%, ПАТ «Лисичанськвугілля» - 52%. І хоча протягом літа, восени Незалежна профспілка гірників України попереджала про брак рятівного спорядження – напередодні нового року фактична забезпеченість державних вугільних підприємств ізолюючими саморятівниками залишається на рівні 74%», - зазначив Волинець.

За його даними, жодне державне підприємство не забезпечене необхідною нормативною кількістю засобів захисту. У той же час на шахтах приватної форми власності - все гаразд. Засобів трохи більше від потреби.

Загалом впродовж року запас саморятівників оновлювався тільки на десяти державних шахтах. На інших вугледобувних підприємствах не було придбано жодної одиниці саморятівника.

Саморятівники – це портативні шахтні респіратори, здатні вберегти органи дихання людини на короткий час, утім достатній, аби вона встигла евакуюватись з місця задимлення підземної виробки.