Мокрий сніг та до +14°: чим прощається 2020 рік

На переважній частині території України 29 грудня істотних опадів не очікується, дощ і мокрий сніг пройде лише у північних, подекуди в центральних областях і Карпатах; температура у різних регіонах коливатиметься у діапазоні від -2°С до +14°С.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно. У північних, місцями в центральних областях і в Карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг (в горах вночі помірний мокрий сніг), на решті території без істотних опадів. У східних і північно-східних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с", - зазначають синоптики.

За їхнім прогнозом, температура на Лівобережжі вночі становитиме 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі буде 0-5° тепла, вдень 4-9°, на Півдні, Прикарпатті та Закарпатті 10-14° тепла.

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У Києві та Київській області очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. У столиці вночі буде 0-2° тепла, вдень 5-7° вище нуля, у регіоні вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

За прогнозом синоптиків, 30-31 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів, лише у західних областях йтиме дощ, у горах з мокрим снігом. У східних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі 30 грудня в Карпатському регіоні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у південній частині до 13°.

У столиці та Київській області наприкінці року опадів не очікується, температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У перший день 2021 року, 1 січня, в Україні, крім Сходу, очікуються невеликі дощі; 2 січня вночі, крім південних областей, йтиме невеликий мокрий сніг та дощ, вдень місцями у північних та східних областях невеликий дощ, на решті территорії без опадів.

Температура 1 січня вночі 0-6° тепла, вдень 2-8° вище нуля, на Півдні 1-2 січня до +10°, на Сході та 2 січня в Україні вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° тепла. В Карпатах сніг, температура вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві та області 1- 2 січня йтимуть невеликі дощі, 2 січня вночі з мокрим снігом. Температура 1 січня вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°, 2 січня вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.