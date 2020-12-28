Уряд погодив призначення заступниці голови Київської ОДА

Кабінет Міністрів на своєму засіданні погодив призначення заступницею голови Київської облдержадміністрації Тетяни Щербак.

Як передає Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан написав у Телеграмі.

«На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за: (погодження – ред.) призначення Щербак Тетяни Василівни - заступницею голови Київської ОДА», - написав Мокан.

За його словами, уряд також проголосував за призначення Віктора Жори заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня Кабмін звільнив із посади заступника міністра фінансів Василя Шкуракова за власним бажанням.