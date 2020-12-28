Уряд погодив призначення заступниці голови Київської ОДА

Уряд погодив призначення заступниці голови Київської ОДА

Укрінформ
Кабінет Міністрів на своєму засіданні погодив призначення заступницею голови Київської облдержадміністрації Тетяни Щербак.

Як передає Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан написав у Телеграмі.

«На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за: (погодження – ред.) призначення Щербак Тетяни Василівни - заступницею голови Київської ОДА», - написав Мокан.

За його словами, уряд також проголосував за призначення Віктора Жори заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

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Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня Кабмін звільнив із посади заступника міністра фінансів Василя Шкуракова за власним бажанням.

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