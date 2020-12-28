Аварія залишила на кілька годин без світла кисневу станцію СOVID-лікарні в Енергодарі

В Енергодарі у зв’язку з аварійним відключенням на підстанції без світла залишились житлові мікрорайони міста та киснева станція госпіталю, який надає допомогу хворим на COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Запорізькій області, передає Укрінформ.

“28 грудня близько 12 години у зв’язку з аварійним відключенням на підстанції у м. Енергодар без світла залишилося декілька житлових мікрорайонів та КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги», що розташований на вул. Будівельників”, - йдеться у повідомленні.

За допомогою генератора рятувальники підключили до електроживлення кисневу станцію ковідного центру та інфекційного відділення лікарні. Крім того, вони повідомили, що електропостачання вже відновлене та працює в штатному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада в Жовківській ЦРЛ на Львівщині було відключення електропостачання з 17:50 до 19:10 год, в реанімаційному відділенні померли двоє пацієнтів із COVID-19, які були підключені до апаратів ШВЛ.

Фото: ДСНС