У Запоріжжі затримали чоловіка, який скручував болти з нового балкового мосту

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба патрульної поліції Запорізької області, передає Укрінформ.

"Сьогодні близько 04:00 інспекторам надійшло повідомлення, що на новому мості невідомий чоловік викручує болти з конструкції моста. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили 37-річного мешканця міста з мішком, в якому були болти від споруд та інструменти. Чоловік пояснив, що вчинив крадіжку задля власної наживи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, першу частину балкового мосту через річку Старий Дніпро 24 грудня відкрив під час робочої поїздки до Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський. Будівництво мосту триває з 2004 року, у 2021-му його планують завершити.

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Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.