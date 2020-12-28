На кордоні з Росією в українця вилучили ніж від ФСБ

На пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області на кордоні з Росією виявлено шаблі, кинджал та ножі, на одному з яких - гравіювання «ФСБ РФ».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Двом спробам переміщення заборонених предметів через українсько-російський кордон в пункті пропуску «Сеньківка» запобігли минулої доби прикордонники Чернігівського загону», - зазначається у повідомленні.

Так, під час огляду автомобіля SsangYong, яким з РФ в Україну прямував 55-річний росіянин, прикордонники разом з митниками в багажному відділенні виявили дві шаблі та кинджал, імовірно, східного походження.

На кордоні з РФ вилучили шаблі та ножі / Фото: dpsu.gov.ua

Також зазначається, що 47-річний українець, повертаючись з РФ додому на автомобілі Mercedes російської реєстрації, теж прихопив із собою заборонені речі. В його автівці спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла два ножі з довжиною леза 15 см та 17 см. На одному з них було гравіювання із зображенням символіки ФСБ РФ.

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До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Виявлені ножі, кинджал та шаблі передано співробітникам Нацполіції для проведення експертизи, яка визначить, чи належать вони до холодної зброї.