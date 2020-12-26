У Дніпрі вшанували загиблих захисників Вітчизни

Символічна акція «Шануй та Пам’ятай» із вшанування загиблих захисників Вітчизни під час військового конфлікту на сході України пройшла у Дніпрі на Алеї Героїв біля облдержадміністрації.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Зазначається, що церемоніал «Шануй та Пам’ятай» із вшанування загиблих військових започаткували у співпраці з американською організацією «Honor and Remember».

На Дніпропетровщині вшанували пам'ять загиблих військових / Фото: Дніпропетровська ОДА

«Церемоніал заснував американець, який 15 років тому втратив сина в Іраку. З тих пір у США у такий спосіб вшановують пам’ять загиблих військових, пожежників, поліцейських, – розповів керівник організаційного комітету церемоніалу Олександр Каховський. – Відсьогодні спільно зі Збройними Силами започаткували такий церемоніал і в Україні. Він складається з двох частин – передачі іменного прапора та забігу пам’яті. Переконаний, що вшанування полеглих – одна з тих речей, яка здатна згуртувати націю».

Акція розпочалася із хвилини мовчання за загиблими.

Потім відбувся забіг, учасникам якого передали п’ять іменних прапорів. На кожному стягові – відомості про загиблих військових.

На наступному етапі – спортивному - учасники забігу з прапором в руках мали подолати дві дистанції: від Алеї Героїв до обласного військкомату та від військкомату до командування «Схід».

Далі прапори урочисто передадуть сім’ям загиблих.

За роки війни на Сході України Дніпропетровщина втратила понад 600 захисників Вітчизни.