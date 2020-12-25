На дорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка - рух тимчасово заблоковано
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Укрінформ
На автодорозі Київ-Харків у напрямку Харкова перекинулася вантажівка, рух тимчасово заблоковано.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області у Фейсбуці.
"До уваги учасників дорожнього руху! На автодорозі М —03 Київ – Харків сталась автопригода. Інформуємо вас про те, що на 55 км автодороги в напрямку Харкова трапилася автопригода – перекинулася вантажівка",- йдеться в повідомленні.
Поліцейські займаються регулюванням руху, на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Об’їзд здійснюється по зустрічний смузі.