На дорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка - рух тимчасово заблоковано

На автодорозі Київ-Харків у напрямку Харкова перекинулася вантажівка, рух тимчасово заблоковано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області у Фейсбуці.

"До уваги учасників дорожнього руху! На автодорозі М —03 Київ – Харків сталась автопригода. Інформуємо вас про те, що на 55 км автодороги в напрямку Харкова трапилася автопригода – перекинулася вантажівка",- йдеться в повідомленні.

Поліцейські займаються регулюванням руху, на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Об’їзд здійснюється по зустрічний смузі.