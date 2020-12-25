Харків накрило «великим снігом»

У Харкові з ночі посилився снігопад. Комунальники намагаються ліквідувати наслідки, працюють 110 снігоприбиральних машин та майже 1,5 тисячі двірників.

Про це кореспонденту Укрінформу розказали у прес-службі Харківської міської ради, посилаючись на заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрія Руденка.

"Снігопад, який розпочався вночі, вдень посилився. Хоча на дорогах працюють 110 снігоприбиральних машин та майже 1,5 тис. двірників, результати прибирання не дуже видно. На даний момент тільки по місту працюють майже 1500 комунальників і близько 80 одиниць техніки, і це без урахування спецтехніки на магістралях. Тверді побутові відходи вивезені повністю і вчасно. Є деякі складності через припарковані у дворах машини, але поки ми справляємося", - зазначив Руденко.

Харків засипало снігом / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, комунальники також очищають проїжджу частину біля зупиночних павільйонів, пішохідні переходи, дощеприймальні колодязі тощо.

Читайте також: Під Харковом виник затор через снігопад

"За даними КП "Шляхрембуд", на дороги висипано 367 куб. м піщано-сольової суміші та 226 т солі", - додав Руденко.

За його словами, міська влада, звертається до городян не виїжджати на вулиці Харкова без нагальної потреби і не паркувати машини на узбіччях і на в'їздах у двори: "У комунальних служб має бути можливість ліквідувати наслідки негоди".

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі прогнозів харківського гідрометцентру, протягом зранку дня у Харкові йтиме дощ зі снігом. До вечора він має поступово послабшати. Температура коливатиметься від мінус 6 вночі до плюс 2 вдень.