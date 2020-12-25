Під Харковом виник затор через снігопад

На Окружній дорозі Харкова через сніжне місиво на проїзній частині та ожеледь фури не могли подолати невеликий підйом, на значній ділянці виник затор.

Відповідні відео в мережу викладають очевидці, передає Укрінформ.

Зазначається, що вантажні автомобілі стоять поблизу 17-го міського цвинтаря, рух машин відбувається лише зустрічною смугою.

У пресслужбі Служби автомобільних доріг в Харківській області повідомили кореспонденту агентства, що проблему вдалося вирішити, і о 12 годині рух дорогою поновився.

Помічник начальника ГУ ДСНС у Харківській області зазначає, що фури не могли подолати навіть такий невеликий підйом на ділянці Окружної не лише через погодні умови, головна причина - зношена гума.

«Всі ж економлять, бо зимова гума дорога. Їздять на так званій всесезонній, а вона швидко стирається», - говорить Лупандін.

За даними дорожньої служби, станом на 13.00 год на державних дорогах Харківщини працюють близько 180 одиниць спецтехніки. Бригади чиститимуть сніг та посипатимуть цілодобово, обіцяють у САД.

Як повідомляв Укрінформ, у східній та північно-східній частині країни, 25 грудня спостерігатиметься мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, "жовтий").

За прогнозом харківських синоптиків, 25 грудня протягом дня буде йти сніг, який увечері перейде у мокрий сніг та дощ, що призведе до можливої ожеледиці на дорогах. Циклон вийде з області у суботу приблизно вдень.