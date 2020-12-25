У Харкові правоохоронці, як донори, поповнили обласний банк крові

У Харкові 28 бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення "СХІД" та спецпризначенці прикордонної служби "ДОЗОР" у якості донорів поповнили банк крові Харківського обласного Центру службі крові.

Про це кореспонденту Укрінформу розказала інспектор відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Ганна Третьякова.

"Перед процедурою усі донори у погонах пройшли реєстрацію та відповідне медичне обстеження. Усього вони здали 13 літрів крові та плазми", - зазначила Третьякова.

За її словами, деякі з правоохоронців здають кров не вперше, а, наприклад, інспектор роти "СХІД" Світлана Фурсова у цьому центрі здавала кров вже 38 разів.

" За першою вищою освітою вона медик, тому розуміє, як важливо бути донором, особливо на даний час, коли тривають бойові дії на сході держави, і кров дуже потрібна для військових шпиталів. До речі, Світлана стала донором у 18 років", - додала Третьякова.

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Бійцям подякувала і завідувач відділу заготівлі крові та компонентів Аліна Потапенко. За її словами, участь у донорському руху особливо важлива зараз, перед новорічними та різдвяними святами, оскільки кількість охочих здати кров суттєво зменшилася.

Силовики здали донорську кров у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Командир роти "СХІД" Сергій Богдановський додав, що бійці підрозділу постійно беруть участь у безкоштовній донації крові: "Іноді це бувають адресні донації, іноді – за зверненнями громадських організацій".

Правоохоронці мають намір і надалі підтримувати донорський рух у Харкові.

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня у Харкові двадцять бійців батальйону №1 полку поліції особливого призначення здали майже 10 літрів крові для лікування, у тому числі хворих на коронавірус.