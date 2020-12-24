УГКЦ у Чернівцях просить провести різдвяну літургію 25 грудня - через заробітчан

Парафія Української греко-католицької церкви в Чернівцях попросила 25 грудня відслужити для них окрему різдвяну літургію, оскільки 7 січня вони не матимуть можливості взяти участь у Різдвяному богослужінні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УГКЦ з посиланням на місцевого священника о. Василя Гасинця.

«Оскільки велика родина, до якої входить три покоління парафіян, виїжджає за кордон і 7 січня не матиме можливості взяти участь у Різдвяному богослужінні, то попросила 25 грудня відслужити для них Святу Літургію з літургійними різдвяними текстами. З цим я звернувся до нашого владики Йосафата Мощича, який задля добра вірних поблагословив одноразово це завтра зробити», – сказав отець Василь Гасинець.

Священник зазначив, що в парафії не йдеться про зміну дати святкування Різдва. За його словами, і він, і його парафіяни розуміють, що рішення про зміну дати святкування Різдва не можна ухвалювати на рівні окремих парафій, а це має зробити вся спільнота УГКЦ.

Раніше Глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявляв, що рух за святкування Різдва за новим стилем – 25 грудня – повинен початися від мирян.

Як повідомлялося, 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.

В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем, так само як і 7 січня.

фото: пресслужба УГКЦ