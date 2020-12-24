У Львові відзначили річницю від дня народження В’ячеслава Чорновола

У Львові відзначили 83-тю річницю від дня народження Героя України В’ячеслава Чорновола.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної ради, передає Укрінформ.

«В’ячеслав Чорновіл – це визначна постать України, патріот, націоналіст, який є творцем підвалин нашої державності, він живе серед нас. Ті справи, життєвий шлях, його жертовність передаються з покоління в покоління, тому ми маємо про це не лише пам’ятати, а важкою щоденною працею продовжувати його ідеї, його боротьбу, його незламність духу», - заявила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

Вшанувати пам'ять біля пам’ятника Чорноволу зібралися керівництво Львівської обласної ради, ОДА, депутати, громадськість.

Розпочалися урочистості покладанням квітів до пам’ятника і громадським віче. Присутні також спільно заспівали духовний гімн України "Боже, Великий, Єдиний".

Як повідомлялося, В'ячеслав Чорновіл (1937-1999) - політик, публіцист, літературний критик, лідер Народного Руху України. Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.

З 1990 до 1992 року був головою Львівської облради.

Загинув 25 березня 1999 року за досі нез'ясованих обставин у ДТП під Борисполем. Похований у Києві на Байковому цвинтарі.

У 2000 році Чорноволу присвоїли звання Героя України посмертно.

Фото: lvivoblrada.gov.ua