У COVID-лікарнях Львівщини виявили проблеми з електрикою

Обласна комісія, створена за дорученням Прем’єр-міністра, упродовж 3 – 18 грудня обстежила та перевірила системи електропостачання та наявності резервних автономних джерел живлення медичних закладів області. За результатами виявлені численні недоліки.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«За результатами обстеження виявлено ряд недоліків. У частини медзакладів відсутня експлуатаційно-технічна документація щодо діючих автономних електростанцій, у деяких лікарнях не зазначені діючі автономні електростанції, які є в медзакладах», - розповів член комісії, заступник директора Департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА Мар’ян Мороз.

За його словами, у деяких лікарнях електроприймачі заживлені за схемою, яка не відповідає вимогам першої категорії щодо надійності.

«Скажімо, якщо реанімація заживлена і до цього нема ніяких зауважень, то ліфт, у випадку відключення світла, працювати не буде. Це питання транспортування хворих, і такі недоліки повинні бути усунуті», - додав Мороз.

Разом з тим, у 9-ти медичних закладах, з метою підвищення надійності їх електропостачання, закуплено та встановлено нові резервні автономні джерела живлення: дизельні та бензинові генератори. Ще у декількох медзакладах оголошено тендери на закупівлю нових автономних джерел живлення.

Також у «ковідних» лікарнях перевірили киснезабезпечення і щодо цього у комісії теж є ряд зауважень. Зокрема, у зв’язку зі збільшенням потужностей кисневої мережі, лікарні працевлаштовують нових фахівців, які мусять пройти відповідне навчання. У деяких лікарнях такі спеціалісти навчання не пройшли. В деяких установах не завершені роботи щодо розробки проєктно-кошторисної документації при введені в експлуатацію нових систем киснезабезпечення.

«Окрім того, виявили відсутність написів, попереджень, пожежних щитів тощо. Ми розробили методичні рекомендації щодо безпеки експлуатації кисневих балонів, трубопроводів і кисневих станцій», - розповів начальник відділу Управління нагляду промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Львівській області Віктор Курило.

Кожен керівник медичного закладу отримав увесь вичерпний звіт разом із рекомендаціями.

Звіт за результатами обстеження подали також керівництву облдержадміністрації. Після опрацювання даних буде визначено терміни та обсяг коштів для усунення усіх недоліків.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада в період від 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті — дихальна недостатність. Після трагедії за дорученням Премєр-міністра на Львівщині було створено комісію, яка перевірила електропостачання та киснезабезпечення у всіх лікарнях області, які приймають хворих на коронавірус.