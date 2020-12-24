На Київщині зіткнулися вантажівки, один водій загинув

У Київській області внаслідок ДТП за участю вантажівок одна людина загинула та одну травмовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 24 грудня о 04:50 до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 88 кілометрі автодороги Київ-Одеса.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що зіткнулося дві вантажівки марки DAF та Mersedes, водій автомобіля DAF загинув на місці, іншому водію необхідна допомога з деблокування.

Рятувальниками за допомогою гідравлічного інструменту (ножиців, домкрату та комбінованого інструменту) деблоковано потерпілого чоловіка 1977 року народження та тіло загиблого водія іншого автомобіля 1987 року народження.

До зазначених робіт від ДСНС залучалося 4 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Фото: ДСНС