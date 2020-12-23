Запорізька облрада не змогла обрати заступників голови

Депутати Запорізької обласної ради восьмого скликання не змогли обрати першого заступника та заступників голови облради. Жоден з трьох кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

Про це з сесійної зали повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість депутатів, які взяли участь у таємному голосуванні за першого заступника та заступників - 46. Кількість бюлетенів, які визнані недійсними - 2, кількість невикористаних бюлетенів - 38, кількість бюлетенів "за" - 41, кількість депутатів, які не підтримали жодного кандидата - 3. Жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів", - повідомив голова лічильної комісії Олександр Білий.

На посаду першого заступника була запропонована депутат від "Опозиційного блоку" Людмила Любомир, заступників - депутат від "Батьківщини" Владислав Куценко та депутат від "За майбутнє" Геннадій Фукс.

В таємному голосуванні не брали участь фракції "Опозиційна платформа - за життя!" та "Європейська солідарність".

Як повідомлялось, під час сесії голова обласної ради хотів достроково припинити повноваження депутатів, які вийшли з фракції "Слуга народу" Романа Терехова, Сергія Толочека та Сергія Селевича. Підстава - власні заяви депутатів, але обранці заявили, що нічого не писали і назвали проєкт рішення "брехнею". Врешті, питання про дострокове припинення повноважень зняли з порядку денного.