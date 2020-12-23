Запорізька облрада не змогла обрати заступників голови

Запорізька облрада не змогла обрати заступників голови

Укрінформ
Депутати Запорізької обласної ради восьмого скликання не змогли обрати першого заступника та заступників голови облради. Жоден з трьох кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

Про це з сесійної зали повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість депутатів, які взяли участь у таємному голосуванні за першого заступника та заступників - 46. Кількість бюлетенів, які визнані недійсними - 2, кількість невикористаних бюлетенів - 38, кількість бюлетенів "за" - 41, кількість депутатів, які не підтримали жодного кандидата - 3. Жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів", - повідомив голова лічильної комісії Олександр Білий.

На посаду першого заступника була запропонована депутат від "Опозиційного блоку" Людмила Любомир, заступників - депутат від "Батьківщини" Владислав Куценко та депутат від "За майбутнє" Геннадій Фукс.

В таємному голосуванні не брали участь фракції "Опозиційна платформа - за життя!" та "Європейська солідарність".

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Як повідомлялось, під час сесії голова обласної ради хотів достроково припинити повноваження депутатів, які вийшли з фракції "Слуга народу" Романа Терехова, Сергія Толочека та Сергія Селевича. Підстава - власні заяви депутатів, але обранці заявили, що нічого не писали і назвали проєкт рішення "брехнею". Врешті, питання про дострокове припинення повноважень зняли з порядку денного.

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