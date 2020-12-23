У Маріупольській міськраді депутати ОПЗЖ вчинили бійку

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті партії «Блок Вадима Бойченка».

"Вперше в історії Маріуполя депутати фракції "ОПЗЖ" заблокували роботу сесії міської ради, щоб зірвати прийняття бюджету Маріуполя на 2021 рік", - йдеться у повідомленні.

За словами депутата від "Блоку Вадима Бойченка" Олександра Лашина, депутати міської ради хочуть ухвалити рекордний бюджет розвитку Маріуполя, щоби попри пандемію місто розвивалося, але "опоненти блокують трибуну, влаштували бійку в сесійній залі та поламали техніку".

Як зазначила інша депутат від "Блоку Вадима Бойченка" Ірина Дудіна, замість того, щоб поставити питання на громадському обговоренні бюджету на наступний рік і працювати у комісіях, опоненти вирішили заблокувати роботу сесії. Вона повідомила, що депутати міськради з "ОПЗЖ" зламали мікрофони та підставку під державний прапор, але "конкретних пропозицій від них не надходило".

Депутат "Блоку Вадима Бойченка" Дмитро Забавін вважає, що таким діям зобов'язані дати оцінку правоохоронні органи.

Депутати від "ОПЗЖ", які блокували роботу сесії, розгорнули плакати проти мера Вадима Бойченка: "Не дамо узурпувати владу меру!".

На відео, яке розмістив в Ютубі інтернет-портал Маріуполя MRPL CITY, депутати від "Блоку Вадима Бойченка", а також народний депутат України Сергій Магера, який сьогодні був в залі засідань, дають свою оцінку цієї події.

У Маріупольській міській раді повідомили, що незважаючи на те, що сталося в залі засідань, бюджет міста було ухвалено.

"У ході засідання сесії міської ради затвердили Програму соціально-економічного розвитку на 2021 рік. Затверджений бюджет розвитку міста складе понад 3 млрд грн. У пріоритеті – заходи, спрямовані на поліпшення інфраструктури, транспорту, медицини, освіти і соціального забезпечення", - йдеться у повідомленні.